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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нападающий «Вердера» близок к переезду в Саудовскую Аравию слухи

20 Июня 2023 • 20:26 Комментировать

Нападающий «Вердера» Марвин Дукш может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации немецкого Sky Sport, форвард коллектива Бундеслиги может присоединиться к клубу «Аль-Вахда» из Мекки. Сообщается, что сумма возможной сделки составляет 12 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше аравийской Про-лиги будущий клуб немца занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Марвин Дукш выступает за «Вердер» с 2021 года, проведя в рамках всех турниров 64 матча и забив 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего нападающего в шесть с половиной миллионов евро.

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Вердер Аль-Вахда Марвин Дукш трансферы футбола - лето 2023
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