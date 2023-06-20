​Дест не перейдёт в берлинский «Унион»

Будущее защитника Серджино Деста туманно. Сезон 2022/2023 американец провёл в «Милане», но играл мало. В «Барселоне», где контракт Деста действует ещё два года, на футболиста тоже не рассчитывают.

Слухи связывали Деста с немецким «Унионом», который впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Тем не менее, журналист Даниэле Лонго пишет в социальных сетях о том, что клуб Бундеслиги от 22-летнего американца отказался. Теперь вероятным новым клубом Серджино называют «Бешикташ».

Добавим, что Серджино Деста авторитетный портал transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.