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Маттеус - об игроке «Баварии»: «Немедленно продать, у него нет уважения к клубу»

20 Июня 2023 • 13:52 Комментировать

Экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус настаивает на продаже французского защитника Люки Эрнандеса, интерес к которому проявляет французский «ПСЖ».

«Я бы немедленно продал его. У Эрнандеса больше не осталось уважения к «Баварии». Соотношение цены и качества отрицательное, если разбирать его карьеру. Пора повесить на него ценник и до свидания», - передает слова Маттеуса Sky Sport.

Ранее Эрнандес заявил о намерении покинуть «Баварию» в текущее трансферное окно. За мюнхенский коллектив он выступает с 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня следующего года.

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Бавария Лотар Маттеус Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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