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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сейчас выбирает между тремя нападающими

19 Июня 2023 • 11:31 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» продолжает поиски нового форварда. Журналист Керри Хау сообщает, что процесс пока продвигается очень тихо, а в ближайшее время никаких изменений не планируется. Тем не менее, среди главных целей команды Томаса Тухеля числятся такие нападающие, как Душан Влахович из туринского «Ювентуса», Расмус Хёйлунн из «Аталанты», а также Гонсалу Рамуш из лиссабонской «Бенфики».

Отметим, что каждый из перечисленных нападающих стоит на трансферном рынке минимум 80 миллионов евро. Высокий ценник пока является главным фактором, который отпугивает руководство «Баварии».

Напомним, в последнем сезоне основным форвардом мюнхенцев был Эрик Чупо-Мотинг, который забил 10 голов в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Бавария Аталанта Душан Влахович Гонсалу Рамуш Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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