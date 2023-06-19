Азмун может покинуть «Байер»

Иранский нападающий Сердар Азмун может уйти из леверкузенского «Байера» в текущее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты издания Kicker.

«Мы хотим найти вариант, который устроит обе стороны», - прокомментировал ситуацию директор «фармацевтов» Саймон Рольфес.

В случае, если Сердар покинет «Байер» этим летом, клуб начнет подыскивать нового игрока в линию нападения.

Азмун перебрался в леверкузенский коллектив в январе 2022 года. За его трансфер «Байер» заплатил «Зениту» 2,5 миллиона евро. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.