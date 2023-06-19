Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Азмун может покинуть «Байер»

19 Июня 2023 • 11:00 Комментировать

Иранский нападающий Сердар Азмун может уйти из леверкузенского «Байера» в текущее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты издания Kicker.

«Мы хотим найти вариант, который устроит обе стороны», - прокомментировал ситуацию директор «фармацевтов» Саймон Рольфес.

В случае, если Сердар покинет «Байер» этим летом, клуб начнет подыскивать нового игрока в линию нападения.

Азмун перебрался в леверкузенский коллектив в январе 2022 года. За его трансфер «Байер» заплатил «Зениту» 2,5 миллиона евро. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун трансферы футбола - лето 2023 Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
12:02 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг: «Моё будущее? Ситуация не в моих руках»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Юранович: «Конечно, мы хотели подарить Модричу первый трофей на уровне сборных»
11:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сейчас выбирает между тремя нападающими
11:00 · Германия. Бундеслига
Азмун может покинуть «Байер»
10:55 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Уверен, Гравенберх получит больше игрового времени в будущем»
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Павару
18 Июня
23:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Ордец продолжит выступать за «Бохум» официально
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Тухель убедил Уокера сменить «Манчестер Сити» на «Баварию»
15:19 · Германия. Бундеслига
Мусиала — лучший игрок «Баварии» в мае официально
13:40 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» близка к трансферу топ-защитника
04:10 · Германия. Бундеслига
Леманн отрицает, что испортил гараж своему соседу
17 Июня
19:40 · Германия. Бундеслига
«Ланс» отвергает предложения «РБ Лейпцига» по Опенда слухи
18:12 · Германия. Бундеслига
​Защитника «Байера» заметили на базе «Барселоны»
16:25 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Не понимаю, почему «Барселона» открыто флиртует с Киммихом»
15:28 · Германия. Бундеслига
​Стало известно, почему переговоры «ПСЖ» с Нагельсманном были сложными
Все новости
Рекомендуем