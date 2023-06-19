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Хайнер: «Уверен, Гравенберх получит больше игрового времени в будущем»

19 Июня 2023 • 10:55 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер намекнул на то, что клуб не намерен расставаться со своим полузащитником Райаном Гравенберхом, который остался недоволен количеством игрового времени после перехода из амстердамского «Аякса» прошлым летом.

«Я думаю, что Гравенберх – невероятно талантливый футболист. Именно поэтому мы его и пригласили год назад. В конце сезона его игровое время заметно увеличилось. Уверен, в будущем ситуация станет ещё лучше», – цитирует Хайнера издание Bild.

Напомним, услугами Гравенберха активно интересуется английский «Ливерпуль» и главный тренер команды Юрген Клопп в частности.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герберт Хайнер Райан Гравенберх
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