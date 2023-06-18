Полузащитник Джамал Мусиала стал лучшим игроком «Баварии» в мае. Об этом мюнхенский клуб сообщил на своем официальном сайте.

В опросе среди болельщиков 20-летний немецкий хавбек набрал 71% голосов, опередив нападающих Сержа Гнабри (9%) и Томаса Мюллера (5%).

В минувшем месяце Мусиала принял участие в четырех матчах чемпионата Германии, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.

Контракт Мусиала с «Баварией» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «Бавария» стала обладателем золотых медалей Бундеслиги.