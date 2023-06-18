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​«Бавария» близка к трансферу топ-защитника

18 Июня 2023 • 13:40 Комментировать

«Бавария» приблизилась к осуществлению сделки по защитнику Киму Мин Джэ из «Наполи». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, соглашение между мюнхенским грандом и футболистом находится на завершающей стадии. Речь идёт о договоре на пять сезонов. Ким готов принять условия, но документ ещё не был подписан.

Опция выкупа в контракте Кима активируется 1 июля. Если в ближайшее время другие клубы не сделают игроку более привлекательное финансовое предложение, кореец перейдёт в «Баварию», пишет Романо.

Киму Мин Джэ 26 лет. Портал transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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