​«Бавария» близка к трансферу топ-защитника

«Бавария» приблизилась к осуществлению сделки по защитнику Киму Мин Джэ из «Наполи». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, соглашение между мюнхенским грандом и футболистом находится на завершающей стадии. Речь идёт о договоре на пять сезонов. Ким готов принять условия, но документ ещё не был подписан.

Опция выкупа в контракте Кима активируется 1 июля. Если в ближайшее время другие клубы не сделают игроку более привлекательное финансовое предложение, кореец перейдёт в «Баварию», пишет Романо.

Киму Мин Джэ 26 лет. Портал transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.