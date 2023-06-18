Леманн отрицает, что испортил гараж своему соседу

Йенс Леманн, бывший голкипер лондонского «Арсенала» - человек со своеобразным характером. Прошлым летом немецкая полиция сообщила о том, что он попал в странную историю с агрессией против гаража своего соседа. Якобы, построенное сооружение мешало Йенсу обозревать окрестности, в связи с этим он решил заняться вандализмом. Однако сейчас он отрицает это.

- Обвинения, выдвинутые мне, некорректны. Моей репутации нанесен большой ущерб. А обвинения выдвинуты вообще по другой причине, насчет парковочного билета стоимостью в 90 евро, - цитирует слова бывшего голкипера Bild.