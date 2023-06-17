​Защитника «Байера» заметили на базе «Барселоны»

Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба посетил тренировочную базу «Барселоны». Об этом рассказывает Soc Blaugrana, публикуя соответствующую фотографию, сделанную издали.

Отмечается, что Тапсоба находился на базе вместе со своим агентом Деку, который известен главным образом по выступлениям за «Барселону». На базе каталонского клуба 24-летний футболист провёл примерно 75 минут.

За «Байер» Эдмонд Тапсоба выступает с февраля 2020 года. С тех пор представитель Буркина-Фасо провёл 137 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса. Специалисты портала transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.