Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Стало известно, почему переговоры «ПСЖ» с Нагельсманном были сложными

17 Июня 2023 • 15:28 Комментировать

Судя по всему, Юлиан Нагельсманн не станет новым рулевым «ПСЖ», хотя об этом потенциальном союзе много писали в последнее время. Как сообщает в социальных сетях журналист Тоби Альтшеффль, переговоры между Нагельсманном и «ПСЖ» осложнялись из-за того, что тренер ещё имеет действующий контракт с «Баварией». Как следствие, гранд Лиги 1 переключился на других кандидатов. Фаворитом считается Луис Энрике.

В настоящий момент «ПСЖ» тренирует Кристоф Галтье. В сезоне 2022/2023 команда снова не добилась успеха в Лиге чемпионов, вылетев уже на стадии 1/8 финала. При этом парижане стали чемпионами Франции.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
15:28 · Германия. Бундеслига
​Стало известно, почему переговоры «ПСЖ» с Нагельсманном были сложными
15:13 · Германия. Бундеслига
​Альфонсо Дэвис: «Меня подписывали на замену Роббену, но я застрял слева в защите»
15:01 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд до сих пор не согласовала личные условия с Эдсоном Альваресом
12:43 · Германия. Бундеслига
Госенс может сменить «Интер» на немецкий клуб
12:10 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Баварии» считает Хаверца самым реальным вариантом на позицию нападающего
10:27 · Англия. Премьер-лига
Дембеле назвал 4 вингера, которые ему больше всего нравятся
01:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова предложить 50 млн евро за игрока «Ювентуса» слухи
00:59 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, почему Хави хочет видеть Киммиха в «Барселоне»
16 Июня
23:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Бавария» попытается подписать Хаверца
22:58 · Германия. Бундеслига
Названа зарплата Кима Мин Джэ в «Баварии» 1 слухи
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала переговоры с Уокером
22:09 · Германия. Бундеслига
Немецкий клуб вступил в борьбу за Маркуса Тюрама
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» ещё не согласовали сумму трансфера Гвардиола, но вероятность перехода велика слухи
20:24 · Англия. Премьер-лига
Ван де Вен прокомментировал слухи об интересе «Ливерпуля»
20:23 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ подпишет с «Баварией» контракт до 2028 года 2
Все новости
Рекомендуем