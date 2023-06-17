​Стало известно, почему переговоры «ПСЖ» с Нагельсманном были сложными

Судя по всему, Юлиан Нагельсманн не станет новым рулевым «ПСЖ», хотя об этом потенциальном союзе много писали в последнее время. Как сообщает в социальных сетях журналист Тоби Альтшеффль, переговоры между Нагельсманном и «ПСЖ» осложнялись из-за того, что тренер ещё имеет действующий контракт с «Баварией». Как следствие, гранд Лиги 1 переключился на других кандидатов. Фаворитом считается Луис Энрике.

В настоящий момент «ПСЖ» тренирует Кристоф Галтье. В сезоне 2022/2023 команда снова не добилась успеха в Лиге чемпионов, вылетев уже на стадии 1/8 финала. При этом парижане стали чемпионами Франции.