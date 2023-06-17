​Альфонсо Дэвис: «Меня подписывали на замену Роббену, но я застрял слева в защите»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис недоволен тем, как его используют в мюнхенском клубе.

«Меня подписывали на замену Аррьену Роббену. Но когда Давид Алаба получил травму, меня перевели на левый фланг защиты. И вот я там застрял на три-четыре года», - рассказал Дэвис в подкасте Say Less.

22-летний канадский футболист добавил, что надеется играть более высоко, но вряд ли это случится.

Стоит сказать, что Альфонсо Дэвиса слухи активно связывают с «Реалом». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Дэвис провёл 38 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь голевых передач.