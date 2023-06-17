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«Боруссия» Дортмунд до сих пор не согласовала личные условия с Эдсоном Альваресом

17 Июня 2023 • 15:01 Комментировать

«Боруссия» Дортмунд всё ещё не может согласовать личные условия с полузащитником амстердамского «Аякса» Эдсоном Альваресом. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мексиканца не устраивают предложенные условия по долгосрочному контракту.

Источник отмечает, что переговоры между игроком и клубом продолжаются. При этом «Боруссия» Дортмунд уже присматривается к альтернативным вариантам на тот случай, если сделку по Альваресу оформить не получится. «Шмелям» ещё предстоит согласовать сумму компенсации с амстердамским «Аяксом», который требует 40-45 миллионов евро. «Боруссия» пока не готова платить такие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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