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Чемпионат Германии. Бундеслига

Госенс может сменить «Интер» на немецкий клуб

17 Июня 2023 • 12:43 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс имеет вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате. Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, заполучить игрока в свои ряды хочет берлинский «Унион».

Согласно данным источника, сам 28-летний футболист не горит желанием покидать «нерадзурри», но при этом готов согласиться на трансфер, если руководство «Интера» примет такое решение. Сумма потенциальной сделки оценивается в 15-20 миллионов евро.

Робин защищает цвета миланского коллектива с января 2022 года. В минувшей кампании Госенс провел 49 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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Интер Милан Унион Берлин Робин Госенс трансферы футбола - лето 2023
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