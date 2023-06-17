Госенс может сменить «Интер» на немецкий клуб

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс имеет вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате. Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, заполучить игрока в свои ряды хочет берлинский «Унион».

Согласно данным источника, сам 28-летний футболист не горит желанием покидать «нерадзурри», но при этом готов согласиться на трансфер, если руководство «Интера» примет такое решение. Сумма потенциальной сделки оценивается в 15-20 миллионов евро.

Робин защищает цвета миланского коллектива с января 2022 года. В минувшей кампании Госенс провел 49 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.