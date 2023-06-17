«Бавария» нацелилась на 10 игроков - известны все имена

Мюнхенская «Бавария» активно рассматривает кандидатуры потенциальных новичков. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк, в сфере интересов чемпиона Германии находятся сразу десять игроков.

В список трансферных целей «Баварии» входят: защитники Ким Мин Джэ, Пау Торрес, Микки ван де Вен, Кайл Уокер, полузащитники Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Кай Хаверц, а также нападающие Рандаль Коло-Муани, Душан Влахович, Гарри Кейн и Виктор Осимхен.

В завершившемся сезоне чемпионата Германии мюнхенская команда в очередной раз выиграла золотые медали, опередив дортмундскую «Боруссию» в последнем туре.