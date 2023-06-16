​«Боруссия» потребует от «Реала» солидную сумму за Адейеми

В летнее трансферное окно «Боруссия» продала полузащитника Джуда Беллингема в «Реал». Мадридский клуб заплатит за игрока 103 миллиона евро. Ещё примерно 30% от этой суммы дортмундцы смогут заработать как бонусы в течение шести ближайших сезонов.

Поговаривают, что теперь «Реал» нацелился на ещё одного игрока «Боруссии» - на форварда Карима Адейеми. Дортмундцы и здесь рассчитывают хорошо заработать. «Шмели» потребуют за Адейеми 80 миллионов евро.

Кариму Адейеми 21 год. В сезоне 2022/2023 нападающий провёл за «Боруссию» 32 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач.