​«Реал» хочет подписать ещё одного игрока «Боруссии»

В летнее трансферное окно «Реал» уже оформил трансфер полузащитника Джуда Беллингема. Теперь мадридцы нацелены на ещё одного игрока дортмундской «Боруссии». Как сообщает Bild, «сливочные» могут подписать нападающего Карима Адейеми.

21-летний Адейеми является универсальным игроком – он способен играть как на острие, так и на флангах атаки. В сезоне 2022/2023 форвард провёл за «Боруссию» 32 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 21-летнего Карима Адейеми в 35 миллионов евро.