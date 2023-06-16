​«Боруссия» сделала предложение Эдсону Альваресу

После продажи в «Реал» Джуда Беллингема «Боруссия» нуждается в футболисте на позицию центрального полузащитника. Как сообщает De Telegraaf, приоритетным кандидатом для «шмелей» является Эдсон Альварес из «Аякса».

По данным источника, «Боруссия» уже сделала 25-летнему Альваресу первое предложение по контракту. Как только дортмундцы договорятся с футболистом, они свяжутся с «Аяксом». «Шмели» готовы заплатить за мексиканца около 35 миллионов евро.

Эдсон Альварес играет за «Аякс» с лета 2019 года. В сезоне 2022/2023 мексиканец забил четыре гола и отдал три голевых паса в 44 матчах.