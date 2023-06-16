​«Боруссия» пока не планирует продлевать контракт с Эмре Джаном

Дортмундская «Боруссия» пока что не планирует продлевать контракт с полузащитником Эмре Джаном. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Патрик Бергер.

При этом отмечается, что «Боруссия» не собирается отпускать Джана в летнее трансферное окно как свободного агента.

Действующий контракт Эмре Джана рассчитан до конца июня 2024 года. Всего за «Боруссию» хавбек провёл 121 матч. В них 29-летний футболист записал на свой счёт 12 голов и восемь голевых передач на партнёров.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Эмре Джана в 14 миллионов евро.