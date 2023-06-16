Горецка: «Флик – подходящий тренер для сборной Германии»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка оценил главного тренера команды Ханса-Дитера Флика, с которым также успел поработать в мюнхенской «Баварии». Напомним, Горецка под руководством Флика выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.

«Флик – подходящий тренер для сборной Германии, как минимум из-за того, чего он добился во главе «Баварии». У меня есть другое представление о Хансе-Дитере, в отличие от тех игроков сборной, которые работают с ним впервые. Я знаю, на что способен Флик. Я на 100% доверяю ему и верю, что он поможет провести команде успешный Евро-2024», – сказал Горецка в беседе с журналистом Керри Хау.