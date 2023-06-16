Горецка: «Киммих всегда прикрывал мою спину в последние годы»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал о своих взаимоотношениях с Йозуа Киммихом, с которым вместе выступает как за клуб, так и за сборную Германии.

«Киммих всегда прикрывал мою спину в последние годы. Я на 100% убеждён в качествах Йозуа. Это касается как игровых, так и человеческих качеств. Я очень ценю его как друга и партнёра по команде. Чувствую большую привилегию, когда выступаю с Киммихом за «Баварию» и сборную Германии», – цитирует Горецку журналист Керри Хау в социальных сетях.

Напомним, Горецку и Киммиха связывали с уходом из «Баварии» этим летом, но оба игрока с большой долей вероятности останутся на следующий сезон.