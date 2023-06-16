«Бавария» вышла из гонки за Коло-Муани

Мюнхенская «Бавария» решила выйти из гонки за нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани. По информации от RTL, окружение футболиста утверждает, что трансфер в команду Томаса Тухеля уже полностью исключён.

Ранее отмечалось, что «Баварию» не устраивает космический ценник, который повесили на Коло-Муани франкфуртский «Айнтрахт». Напомним, «орлы» хотят за нападающего около 80 миллионов евро.

Коло-Муани провёл всего один сезон в Бундеслиге, где отметился 15 голами и 11 результативными передачами. Недавно Рандаль на пресс-конференции сборной Франции подтвердил своё намерение перебраться в топ-клуб этим летом.