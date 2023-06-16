«Бавария» предложила «Ювентусу» Павара, чтобы снизить цену за Влаховича

Мюнхенская «Бавария» придумала, как снизить цену на нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. По информации от La Stampa, «красная машина» хочет предложить в обмен на серба своего защитника Бенжамена Павара, который намерен сменить клубную прописку за год до окончания срока контракта.

Отметим, что «Ювентус» ранее оценивал Влаховича в сумму свыше 80 миллионов евро. Как сообщает источник, «старая синьора» заинтересована в Паваре и может снизить цену на серба, чтобы заполучить Бенжамена. «Ювентус» даже не смущает большая зарплата, которую будет требовать француз.

Напомним, ещё одним претендентом на Павара ранее считался «Манчестер Юнайтед».