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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка: «Тер Штеген рад, что «Барселоне» в следующем сезоне не попадется «Бавария» в Лиге чемпионов»

16 Июня 2023 • 13:46 Комментировать (1)

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал о беседе с голкипером «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном.

«Мы много шутили с Марком-Андре тер Штегеном. Он сказал, что в «Барселоне» очень рады победе «Баварии» в Бундеслиге, ведь теперь мы точно не встретимся на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Бавария» всерьёз будет нацелена на победу во всех турнирах», – сказал Горецка в интервью журналисту Керри Хау.

Напомним, «Барселона» в последние два года вылетала из Лиги чемпионов на стадии группового этапа. В обоих случаях в одном квартете с каталонской командой обязательно выступала мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Марк-Андре Тер Штеген Леон Горецка
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Комментарии (1)
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NOBODY
16 Июня 2023 в 14:55
у Барселоны особые чувства к Баварии ))) это даааа....))))
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