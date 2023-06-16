Горецка: «Тер Штеген рад, что «Барселоне» в следующем сезоне не попадется «Бавария» в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал о беседе с голкипером «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном.

«Мы много шутили с Марком-Андре тер Штегеном. Он сказал, что в «Барселоне» очень рады победе «Баварии» в Бундеслиге, ведь теперь мы точно не встретимся на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Бавария» всерьёз будет нацелена на победу во всех турнирах», – сказал Горецка в интервью журналисту Керри Хау.

Напомним, «Барселона» в последние два года вылетала из Лиги чемпионов на стадии группового этапа. В обоих случаях в одном квартете с каталонской командой обязательно выступала мюнхенская «Бавария».