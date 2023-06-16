​«Айнтрахт» повесил огромный ценник на Коло-Муани – форвард интересен грандам

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани входит в сферу интересов многих европейских грандов. При этом немецкий клуб повесил на 24-летнего футболиста огромный ценник – 100 миллионов евро. Об этом рассказывает The Athletic.

Стоит сказать, что слухи связывают Коло-Муани с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» и «Бавария».

В 46 матчах за «Айнтрахт» в сезоне 2022/2023 Рандаль Коло-Муани записал на свой счёт 23 гола и 17 результативных передач на партнёров. Команда финишировала на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги и получила билет в Лигу конференций.