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​«Айнтрахт» повесил огромный ценник на Коло-Муани – форвард интересен грандам

16 Июня 2023 • 13:42 Комментировать

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани входит в сферу интересов многих европейских грандов. При этом немецкий клуб повесил на 24-летнего футболиста огромный ценник – 100 миллионов евро. Об этом рассказывает The Athletic.

Стоит сказать, что слухи связывают Коло-Муани с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» и «Бавария».

В 46 матчах за «Айнтрахт» в сезоне 2022/2023 Рандаль Коло-Муани записал на свой счёт 23 гола и 17 результативных передач на партнёров. Команда финишировала на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги и получила билет в Лигу конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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