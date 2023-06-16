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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка: «У меня всего один план – остаться в «Баварии»

16 Июня 2023 • 13:40 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка в очередной раз выразил желание остаться в команде Томаса Тухеля, несмотря на мысли руководства о возможной продаже в это межсезонье.

«У меня всего один план – остаться в «Баварии». У нас большие планы на следующий сезон, как и сказал Йозуа Киммих после товарищеского матча против сборной Украины», – цитирует Горецку журналист Керри Хау в социальных сетях.

Напомним, Горецка неубедительно провёл вторую половину сезона и на определённый момент потерял место в основном составе. Леон закончил кампанию с тремя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка
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