​Мане принял решение по своему будущему

Нападающий Садио Мане принял решение по поводу своего будущего. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька, Мане уведомил «Баварию» он том, что он не собирается покидать клуб. Сенегалец прибудет на предсезонку в июле – он полон решимости доказать свою состоятельность в Мюнхене.

В сезоне 2022/2023 Мане провёл за «Баварию» 38 матчей. В них нападающий забил 12 голов и отдал 6 голевых передач на партнёров. Садио также отметился скандалом – после одной из игр он ударил одноклубника (Лероя Сане) в раздевалке.

Добавим, что 31-летнего Мане портал transfermarkt оценивает в 45 миллионов евро.