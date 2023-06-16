«Реал» поборется за Альфонсо Дэвиса только в том случае, если сначала продаст Менди

Мадридский «Реал» готов побороться за трансфер левого защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Правда, перед этим «королевскому клубу» нужно избавиться от Ферлана Менди, который сейчас не входит в планы руководства.

Напомним, у Альфонсо Дэвиса есть контракт с «Баварией», который истекает через два года. В данный момент руководство мюнхенского клуба наотрез отказывается вести переговоры о продаже одного из своих ключевых футболистов. Тем не менее, «Реал» может попробовать провернуть сделку, если продаст Менди.

Ранее Ферлана хотел приобрести «ПСЖ», но парижан теперь смущает травматичность француза.