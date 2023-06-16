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«Реал» поборется за Альфонсо Дэвиса только в том случае, если сначала продаст Менди

16 Июня 2023 • 10:29 Комментировать

Мадридский «Реал» готов побороться за трансфер левого защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Правда, перед этим «королевскому клубу» нужно избавиться от Ферлана Менди, который сейчас не входит в планы руководства.

Напомним, у Альфонсо Дэвиса есть контракт с «Баварией», который истекает через два года. В данный момент руководство мюнхенского клуба наотрез отказывается вести переговоры о продаже одного из своих ключевых футболистов. Тем не менее, «Реал» может попробовать провернуть сделку, если продаст Менди.

Ранее Ферлана хотел приобрести «ПСЖ», но парижан теперь смущает травматичность француза.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Ферлан Менди Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023
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