Мюллер отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер мог продолжить карьеру на Ближнем Востоке. Как информирует Bayern Insider, в услугах опытного немца был заинтересован один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Мюллеру предлагали выгодный трехлетний трудовой договор, однако Томас сразу же ответил отказом. 33-летний форвард не хочет переезжать в Саудовскую Аравию.

За «Баварию» форвард выступает с 2009 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины следующего года.

В минувшем сезоне Мюллер провел 40 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и 12 результативными передачами.