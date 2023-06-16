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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

16 Июня 2023 • 10:18 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер мог продолжить карьеру на Ближнем Востоке. Как информирует Bayern Insider, в услугах опытного немца был заинтересован один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Мюллеру предлагали выгодный трехлетний трудовой договор, однако Томас сразу же ответил отказом. 33-летний форвард не хочет переезжать в Саудовскую Аравию.

За «Баварию» форвард выступает с 2009 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины следующего года.

В минувшем сезоне Мюллер провел 40 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и 12 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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