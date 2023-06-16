«Реалу» интересны Коло-Муани и Диаби, но клуб считает их слишком дорогими

Мадридскому «Реалу» интересны два нападающих из немецкой Бундеслиги. Речь идёт о Рандале Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта» и Мусса Диаби из леверкузенского «Байера». Тем не менее, если верить инсайдеру Марио Кортехане, в руководстве «королевского клуба» считают этих футболистов слишком дорогими.

Напомним, что оба игрока оцениваются своими клубами в районе 80 миллионов евро. «Реал» считает, что это слишком завышенная цена для футболистов с маленьким опытом выступлений на высоком уровне.

Источник добавляет, что руководство «Реала» аккуратно относится к трансферам и не намерено совершать тех же ошибок, которые допустил в летнее окно 2019 года. Напомним, тогда в команду пришли Эден Азар и Лука Йович, стоившие огромные деньги.