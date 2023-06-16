Погребняк рассказал, что мог перейти в «Баварию»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поведал о том, что в свое время мюнхенская «Бавария» проявляла к нему интерес.

«После второго гола в ворота «Баварии» в Кубке УЕФА были звонки из европейских клубов. Какой был самый крутой? «Бавария» и была. Мне лично не звонили, но разговоры в клубе шли», - приводит слова Погребняка «КП Спорт».

Павел добавил, что сделка не состоялась из-за травмы, которую он получил перед чемпионатом Европы.

В Европе Погребняк известен по выступлениям за немецкий «Штутгарт», а также английские «Фулхэм» и «Рединг».