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Романо: «Бавария» и Ким Мин Джэ близки к договорённости»

15 Июня 2023 • 22:56 Комментировать

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ стал ещё ближе к переходу в «Баварию».

В борьбе за 26-летнего игрока долго лидировал «Манчестер Юнайтед», однако гранду Премьер-лиги так и не удалось продвинуться в переговорах. Недавно фаворитом в споре за южнокорейца стала «Бавария», и теперь, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенцы очень близки к согласованию контракта с центрбеком. Переговоры стремительно прогрессируют, футболист впечатлён проектом, озвученным представителями «Баварии».

Напомним, что в контракте Кима Мин Джэ с «Наполи» прописана сумма отступных – пункт вступит в силу с начала июля. Предположительная цена вопроса составляет 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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