Романо: «Бавария» и Ким Мин Джэ близки к договорённости»

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ стал ещё ближе к переходу в «Баварию».

В борьбе за 26-летнего игрока долго лидировал «Манчестер Юнайтед», однако гранду Премьер-лиги так и не удалось продвинуться в переговорах. Недавно фаворитом в споре за южнокорейца стала «Бавария», и теперь, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенцы очень близки к согласованию контракта с центрбеком. Переговоры стремительно прогрессируют, футболист впечатлён проектом, озвученным представителями «Баварии».

Напомним, что в контракте Кима Мин Джэ с «Наполи» прописана сумма отступных – пункт вступит в силу с начала июля. Предположительная цена вопроса составляет 60 млн евро.