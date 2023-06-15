Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунёв - о переходе в «Байер»: Я не жалею

15 Июня 2023 • 16:51 Комментировать

Российский голкипер Андрей Лунёв высказался о своём переходе в леверкузенский «Байер».

Напомним, что вратарь перешёл в немецкий клуб летом 2021 года и за два проведенных сезона принял участие лишь в трех играх

Россиянин отметил, что не жалеет о своём выборе, и жалеет только о том, что не смог реализовать все свои возможности.

«Если отмотать время назад, была бы такая ситуация, что ты едешь «под капитана» — я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал», - приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, что спустя некоторое время после прихода Лунёва в «Байер» капитаном команды стал финский голкипер Лукаш Градецки. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
16:51 · Германия. Бундеслига
Лунёв - о переходе в «Байер»: Я не жалею
16:36 · Россия. Премьер-лига
Голкипер Лунёв хотел бы остаться в Европе
15:31 · Россия. Премьер-лига
У Сперцяна есть два варианта в Бундеслиге
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл усиление в нападение с ценником в 65 млн евро
13:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» стала главным претендентом на топ-защитника из Серии А
14 Июня
20:34 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ может пополнить состав «Баварии»
19:32 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес не хочет портить отношения с «Баварией» из-за перехода в «ПСЖ» слухи
17:43 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Возможный переход в «Бешикташ» — шаг назад для Кузяева
15:55 · Германия. Бундеслига
Лерой Сане хочет остаться в «Баварии»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» присматривается к Мойсесу Кайседо
15:20 · Германия. Бундеслига
Гравенберх: «В последние два месяца я играл за «Баварию» чаще, чем за всю предыдущую часть сезона»
14:00 · Германия. Бундеслига
«Добро пожаловать в лучший клуб мира» – Винисиус поприветствовал Беллингема в «Реале»
13:50 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке: «Хотим поблагодарить Беллингема за три года»
12:52 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Я наблюдал за матчами «Боруссии» Дортмунд, Беллингем играл очень хорошо»
12:45 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани: «Моя мечта – играть за топ клуб»
Все новости
Рекомендуем