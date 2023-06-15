Лунёв - о переходе в «Байер»: Я не жалею

Российский голкипер Андрей Лунёв высказался о своём переходе в леверкузенский «Байер».

Напомним, что вратарь перешёл в немецкий клуб летом 2021 года и за два проведенных сезона принял участие лишь в трех играх

Россиянин отметил, что не жалеет о своём выборе, и жалеет только о том, что не смог реализовать все свои возможности.

«Если отмотать время назад, была бы такая ситуация, что ты едешь «под капитана» — я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал», - приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, что спустя некоторое время после прихода Лунёва в «Байер» капитаном команды стал финский голкипер Лукаш Градецки.