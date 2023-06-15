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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» стала главным претендентом на топ-защитника из Серии А

15 Июня 2023 • 13:16 Комментировать

На летнем трансфером рынке разгорается борьба за подписание защитника «Наполи» Кима Мин Джэ. Корейца активно связывали с «Манчестер Юнайтед», но теперь фаворитом в борьбе за игрока стала «Бавария». Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, мюнхенский гранд готов реализовать опцию выкупа Кима. О какой сумме идёт речь, точно сказать нельзя – данные разнятся. Инсайдер Флориан Плеттенберг называет диапазон между 50 и 70 миллионами евро.

В то же время журналист Санти Ауна отмечает, что «Бавария» уже ведёт переговоры с агентом 26-летнего Кима. Мюнхенцы готовы платить футболисту 10 миллионов евро в год в качестве зарплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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