Ким Мин Джэ может пополнить состав «Баварии»

«Бавария» заинтересована в подписании защитника «Наполи» Ким Мин Джэ.

По сведениям журналиста Санти Уна, представители немецкого клуба уже провели предварительные переговоры с агентами 26-летнего корейца. Отмечается, что беседа прошла положительно для обеих сторон.

Ранее появилась информация, что ряд других европейских грандов следит за игроком. В услугах Ким Мин Джэ заинтересованы «Челси», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В минувшей кампании защитник провел 45 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.