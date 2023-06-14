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Ким Мин Джэ может пополнить состав «Баварии»

14 Июня 2023 • 20:34 Комментировать

«Бавария» заинтересована в подписании защитника «Наполи» Ким Мин Джэ.

По сведениям журналиста Санти Уна, представители немецкого клуба уже провели предварительные переговоры с агентами 26-летнего корейца. Отмечается, что беседа прошла положительно для обеих сторон.

Ранее появилась информация, что ряд других европейских грандов следит за игроком. В услугах Ким Мин Джэ заинтересованы «Челси», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В минувшей кампании защитник провел 45 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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