Лерой Сане хочет остаться в «Баварии»

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане намерен остаться в команде Томаса Тухеля в следующем сезоне. Журналист Тоби Альтшуль сообщает, что немец не видит целесообразным вариант с уходом этим летом. Лерой хочет остаться в «Баварии» и доказать главному тренеру сборной Германии Хансу-Дитеру Флику, что заслуживает играть в основе на домашнем Евро-2024.

Ранее руководство «Баварии» рассматривало вариант с продажей Сане этим летом, так как выступления Лероя после перехода из «Манчестер Сити» в 2020 году не были убедительными для верхушки клуба.

Сане в прошедшем сезоне отметился 8 голами и 7 результативными передачами в немецкой Бундеслиге.