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Гравенберх: «В последние два месяца я играл за «Баварию» чаще, чем за всю предыдущую часть сезона»

14 Июня 2023 • 15:20 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх вновь высказался насчёт недостатка игровой практики в дебютном сезоне за мюнхенцев. При этом нидерландец отметил, что при новом тренере Томасе Тухеле его положение стало лучше, чем при Юлиане Нагельсманне.

«Я постоянно спрашивал себя: «Что это такое». Думал, что получу больше игрового времени и шансов пробиться в основу. Я отлично показал себя на предсезонке, и думал, что заслуживаю достаточно игрового времени. Тем не менее, в последние два месяца я играл за «Баварию» чаще, чем за всю предыдущую часть сезона», – цитирует Гравенберха De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что в трансфере Гравенберха заинтересован «Ливерпуль». Сам игрок якобы открыт к переходу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Райан Гравенберх
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