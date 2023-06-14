Гравенберх: «В последние два месяца я играл за «Баварию» чаще, чем за всю предыдущую часть сезона»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх вновь высказался насчёт недостатка игровой практики в дебютном сезоне за мюнхенцев. При этом нидерландец отметил, что при новом тренере Томасе Тухеле его положение стало лучше, чем при Юлиане Нагельсманне.

«Я постоянно спрашивал себя: «Что это такое». Думал, что получу больше игрового времени и шансов пробиться в основу. Я отлично показал себя на предсезонке, и думал, что заслуживаю достаточно игрового времени. Тем не менее, в последние два месяца я играл за «Баварию» чаще, чем за всю предыдущую часть сезона», – цитирует Гравенберха De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что в трансфере Гравенберха заинтересован «Ливерпуль». Сам игрок якобы открыт к переходу.