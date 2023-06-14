«Добро пожаловать в лучший клуб мира» – Винисиус поприветствовал Беллингема в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поприветствовал в команде новичка Джуда Беллингема, за которого «королевский клуб» вывалил 100 миллионов евро. Ещё несколько миллионов «сливочные» могут заплатить «шмелям» в виде бонусов в будущем.

«Добро пожаловать в лучший клуб мира, Джуд Беллингем», – написал Винисиус у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, ради перехода в «Реал» Беллингем отказал «Манчестер Сити», который предлагал футболисту более высокую зарплату, чем «королевский клуб». На «Сантьяго Бернабеу» англичанин будет зарабатывать в районе 10 миллионов евро в год.