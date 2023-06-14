Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке: «Хотим поблагодарить Беллингема за три года»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке поблагодарил полузащитник Джуда Беллингема, который сегодня официально оформил переход в мадридский «Реал».

«Хотим поблагодарить Беллингема за три года, в которых он выкладывался за «Боруссию» Дортмунд с особой страстью. Также хотим поблагодарить мадридский «Реал» за честные и конструктивные переговоры», – говорится в заявлении Вацке на официальном сайте дортмундской «Боруссии».

Напомним, «шмели» выручат за Беллингема 100 миллионов евро сразу. Также команда в будущем может получить определённые бонусы к этой сумме.