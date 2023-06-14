«Реал» посредством своего официального сайта подтвердил переход в свои ряды полузащитника Джуда Беллингема. Ранее о трансфере 19-летнего футболиста объявляла «Боруссия». Дортмундцы даже раскрывали финансовые условия сделки – 103 миллиона евро + бонусы (около 30% от суммы трансфера).

«Сливочные» не рассказывают об условиях контракта. Вероятно, соглашение рассчитано на шесть лет, ведь «Боруссия» сообщала о шестилетнем действии пункта о бонусах.

В конце июня Беллингему исполнится 20 лет. Англичанина называют одним из самых талантливых футболистов этого времени.

Добавим, что «Реал» занял второе место в чемпионате Испании.