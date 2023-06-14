Кроос: «Я наблюдал за матчами «Боруссии» Дортмунд, Беллингем играл очень хорошо»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от грядущего трансфера Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Напомним, «королевский клуб» уже согласовал все условия сделки по переходу 19-летнего англичанина.

«Беллингем – это топ-игрок невероятного уровня, которого хотят многие команды из-за его качества и возраста. Я уверен в людях, которые принимают решения в «Реале». Если клуб решил выложить 103 миллиона евро, значит так будет лучше. Я наблюдал за моментами матчей «Боруссии» Дортмунд, особенно в Лиге чемпионов. Беллингем играл очень и очень хорошо. Если он сможет продолжить в том же духе в составе «Реала», это будет хорошо. Если же нет, значит нет», – цитирует Крооса Madrid Zone.