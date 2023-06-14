Коло-Муани: «Моя мечта – играть за топ клуб»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани не стал скрывать своё желание выступать за топ-клуб. Напомним, французом интересуются многие большие команды, включая мюнхенскую «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу продолжать работать и прогрессировать. Моя мечта – играть за топ-клуб. Почему бы и нет? Сейчас я нахожусь в составе национальной сборной, а впереди нас ждут важные матчи. Посмотрим, что случится, когда международная пауза закончится», – сказал Коло-Муани на пресс-конференции сборной Франции.

Коло-Муани закончил свой дебютный сезон в Бундеслиге с 15 голами и 11 ассистами в 32 матчах.