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«Боруссия» Дортмунд добилась прогресса в переговорах по Фреснеде

14 Июня 2023 • 12:31 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» добилась прогресса в переговорах по трансферу правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Тони Хуанмарти.

«Боруссия» уже давно следит за 18-летним Фреснедой и считает испанца приоритетным кандидатом на усиление правого фланга обороны. Ранее также сообщалось, что Иван интересен каталонской «Барселоне», но «сине-гранатовые» пока не предпринимали никаких конкретных действий для трансфера.

Напомним, «Вальядолид» Фреснеды по итогам сезона вылетел во второй дивизион Испании. Это событие поможет «Боруссии» получить скидку на трансфер фуллбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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