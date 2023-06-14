«Боруссия» Дортмунд добилась прогресса в переговорах по Фреснеде

Дортмундская «Боруссия» добилась прогресса в переговорах по трансферу правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Тони Хуанмарти.

«Боруссия» уже давно следит за 18-летним Фреснедой и считает испанца приоритетным кандидатом на усиление правого фланга обороны. Ранее также сообщалось, что Иван интересен каталонской «Барселоне», но «сине-гранатовые» пока не предпринимали никаких конкретных действий для трансфера.

Напомним, «Вальядолид» Фреснеды по итогам сезона вылетел во второй дивизион Испании. Это событие поможет «Боруссии» получить скидку на трансфер фуллбека.