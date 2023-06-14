Амрабат не является приоритетом для «Баварии», мюнхенцам нужен игрок другого профиля

«Бавария» не горит желанием покупать у «Фиорентины» опорного полузащитника Софьяна Амрабата. По информации от немецкого издания Bild, марокканец не совсем подходит под тот профиль игрока, которого хочет видеть в своей команде главный тренер Томас Тухель.

Напомним, Амрабат ранее хотел перейти в «Барселону», но судя по последним слухам, Софьян устал ждать действий от руководства каталонского клуба и решил отказаться от этого варианта.

«Бавария» хочет купить нового опорника летом. Приоритетом был Деклан Райс, но полузащитник «Вест Хэма» с ценником в размере свыше 100 миллионов евро является слишком дорогим вариантом для мюнхенцев.