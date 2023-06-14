Мусиала: «Киммих – самый голодный к успеху игрок «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о качествах своего одноклубника Йозуа Киммиха, с которым также выступает за национальную сборную Германии.

«Киммих – самый голодный к успеху игрок «Баварии». Он злится, даже когда проигрывает матч на тренировке. В команде все восхищаются его менталитетом, ведь Йозуа демонстрирует невероятный голод к победам», – цитирует Мусиалу издание Mundo Deportivo.

Напомним, в последнее время ходит много слухов о возможном уходе Киммиха из «Баварии» этим летом. Одним из претендентов на немецкого полузащитника является «Барселона», которая ищет замену своему уже бывшему опорнику Серхио Бускетсу.