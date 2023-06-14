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Эрнандес выбрал между «Баварией» и «ПСЖ»

14 Июня 2023 • 07:51 Комментировать

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес сообщил руководству клуба о желании уйти. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, игрок решил продолжить карьеру в «ПСЖ».

В свою очередь немецкий топ-клуб готов расстаться с футболистом, если «ПСЖ» заплатит за него требуемую сумму. Мюнхенцы оценивают Эрнандеса в 60 миллионов евро. В ближайшее время парижане должны принять решение по трансферу.

Люка пополнил ряды «Баварии» в 2019 году, перебравшись из мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро. В минувшем сезоне из-за повреждения защитник сыграл всего 11 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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