Будущее защитника «Барселоны» Жюля Кунде по-прежнему остается неопределенным.

По данным издания Relevo, уход Жюля Кунде маловероятен, но полностью исключать это все же нельзя. Если такое решение будет принято, то каталонцы определились с игроками на его замену.

Среди возможных вариантов замены рассматриваются Жереми Фримпонг из «Байера» и Бенжамен Павар из «Баварии». Оба защитника могут стать подходящими заменами в случае ухода Кунде.

При этом в каталонской команде отчетливо понимают, что сохранение Жюля Кунде в составе было бы предпочтительным вариантом.