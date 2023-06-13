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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» не исключает уход Кунде слухи

13 Июня 2023 • 22:51 Комментировать

Будущее защитника «Барселоны» Жюля Кунде по-прежнему остается неопределенным.

По данным издания Relevo, уход Жюля Кунде маловероятен, но полностью исключать это все же нельзя. Если такое решение будет принято, то каталонцы определились с игроками на его замену.

Среди возможных вариантов замены рассматриваются Жереми Фримпонг из «Байера» и Бенжамен Павар из «Баварии». Оба защитника могут стать подходящими заменами в случае ухода Кунде.

При этом в каталонской команде отчетливо понимают, что сохранение Жюля Кунде в составе было бы предпочтительным вариантом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Бенжамен Павар Жюль Кунде Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023
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