Маттеус: «Киммих – лидер «Баварии», но иногда вредит команде и нервирует одноклубников»

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус прокомментировал положение Йозуа Киммиха в «Баварии».

28-летний футболист видится незаменимым игроком основы наставнику Томасу Тухелю, однако, как принято считать, не лучшим образом взаимодействует с другими полузащитниками на поле.

«Я по-прежнему считаю Киммиха абсолютным лидером «Баварии», но с ним есть некоторые проблемы. Время от времени он перегибает палку, делая резкие заявления, иногда позволяет себе лишние жесты на поле. Это может действовать на нервы другим игрокам. Во время матчей он требует слишком многого, чем наносит вред и себе, и окружающим – именно поэтому играющим рядом с ним «восьмёркам» приходится нелегко», – цитирует Bayern & Germany Маттеуса.