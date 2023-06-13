Тухель считает Киммиха самым важным игроком «Баварии», но хочет изменить его роль

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что качества Йозуа Киммиха не раскрываются в полной мере.

Если верить различным источникам, уход полузащитника из «Баварии» в летнее трансферное окно всё ещё не исключён, однако наставник мюнхенцев крайне против такого расклада. Он считает Киммиха своим самым важным игроком, полагая при этом, что его роль на поле нуждается в корректировке, докладывает журналист Кристиан Фальк. Так, по мнению Тухеля, 28-летний хавбек должен занимать более атакующую позицию, в то время как оборонительные функции должны перейти к другому футболисту средней линии, для которого такая работа будет более привычной.