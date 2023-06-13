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Чемпионат Германии. Бундеслига

Булыкин: «Меня удивило поражение трёх итальянских команд в финалах еврокубков»

13 Июня 2023 • 19:48 Комментировать

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, какие события в мире футбола его удивили больше всего в минувшем сезоне.

«Интрига до последнего тура в чемпионате Германии. «Бавария» стала чемпионом только в последнем туре. Поражение трех итальянских команд в финалах еврокубков и победа «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, в финале Лиги конференций итальянская «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» (1:2), в финале Лиги Европы «Рома» уступила «Севилье» (1:2), а в решающем поединке Лиги чемпионов миланский «Интер» не смог одолеть «Манчестер Сити» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Бавария Фейеноорд Фиорентина Дмитрий Булыкин
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